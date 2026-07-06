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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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07.07.2026 07:11:25

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken, wie er am Dienstag schrieb. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und KI - habe die Aussicht, auf Sicht von fünf Jahren und mehr mehrere Billionen US-Dollar groß zu werden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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