SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken, wie er am Dienstag schrieb. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und KI - habe die Aussicht, auf Sicht von fünf Jahren und mehr mehrere Billionen US-Dollar groß zu werden./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 205.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 160.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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