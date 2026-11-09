Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2027 dürfte den Konsensschätzungen eher kein neues Potenzial verleihen, schrieb Mark Fielding am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen des vierten Quartals. Neben dem Ausblick stehe zum Ende des Geschäftsjahres wohl auch das Abschneiden im Bereich Digital Industries im Fokus. Siemens Healthineers herausgerechnet, sei die Bewertung der Papiere im Konkurrenzvergleich recht hoch./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
269.25 €
|
Abst. Kursziel*:
3.99%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
272.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.71%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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