Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding sprach am Donnerstag in seiner ersten Reaktion von einem starken vierten Geschäftsquartal. Die Zielsetzungen für die einzelnen Geschäftsbereiche lägen im neuen Geschäftsjahr leicht über den Erwartungen. Der Ausblick auf den Gewinn je Aktie (EPS) impliziere jedoch kein Aufwärtspotenzial./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
289.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.16%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
289.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.16%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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