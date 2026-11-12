NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding sprach am Donnerstag in seiner ersten Reaktion von einem starken vierten Geschäftsquartal. Die Zielsetzungen für die einzelnen Geschäftsbereiche lägen im neuen Geschäftsjahr leicht über den Erwartungen. Der Ausblick auf den Gewinn je Aktie (EPS) impliziere jedoch kein Aufwärtspotenzial./tih/ag;