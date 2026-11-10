NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Siemens von der "Analyst Focus List" gestrichen. Analyst Phil Buller ließ sein Votum aber beim Kursziel von 345 Euro auf "Overweight". Die Aktien wiesen inzwischen die gerechtfertigte Prämie gegenüber der Branchenbewertung auf, schrieb er am Montag. Er rechnet mit einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen. Den Aktien von Siemens Energy und Legrand gibt Buller aktuell den Vorzug./rob/tih;