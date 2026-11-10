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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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10.11.2026 07:52:04

Siemens Overweight

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Siemens von der "Analyst Focus List" gestrichen. Analyst Phil Buller ließ sein Votum aber beim Kursziel von 345 Euro auf "Overweight". Die Aktien wiesen inzwischen die gerechtfertigte Prämie gegenüber der Branchenbewertung auf, schrieb er am Montag. Er rechnet mit einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen. Den Aktien von Siemens Energy und Legrand gibt Buller aktuell den Vorzug./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
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28.13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
277.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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07:52 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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