NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag;