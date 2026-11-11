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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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11.11.2026 08:19:31

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 212 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens, schrieb Ajay Patel am Mittwoch nach den Zahlen. Er sieht für die bereinigte Gewinnprognose 2027 nun 3 Prozent Spielraum. Die Ziele für 2030 ließen für die Markterwartungen sogar noch mehr Luft nach oben./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
212.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
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