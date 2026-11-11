Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 212 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner seien im Geschäftsjahr 2026 am oberen Ende ihrer eigenen Zielspanne gelandet und der Ausblick liege über dem Konsens, schrieb Ajay Patel am Mittwoch nach den Zahlen. Er sieht für die bereinigte Gewinnprognose 2027 nun 3 Prozent Spielraum. Die Ziele für 2030 ließen für die Markterwartungen sogar noch mehr Luft nach oben./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
212.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126.50 €
|
Abst. Kursziel*:
67.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
129.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.76%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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