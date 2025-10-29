FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Kaufen" belassen. Den in Euro angegebenen fairen Wert der Öl-Aktie hob Analyst Werner Eisenmann jedoch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 35,00 auf 36,50 Euro an. Shell habe mit seinem dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb er. Eine solide Bilanz und ein hoher Cashflow bildeten "die Grundlage für stabile und attraktive Ausschüttungen". Strikte Kostenkontrolle, selektive Investitionen, Portfolio-Optimierung und die Stärkung der Marktführerschaft bei Flüssiggas, Schmierstoffen und Marketing seien dabei die Erfolgsfaktoren./ck/he;