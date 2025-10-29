Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Kaufen" belassen. Den in Euro angegebenen fairen Wert der Öl-Aktie hob Analyst Werner Eisenmann jedoch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 35,00 auf 36,50 Euro an. Shell habe mit seinem dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb er. Eine solide Bilanz und ein hoher Cashflow bildeten "die Grundlage für stabile und attraktive Ausschüttungen". Strikte Kostenkontrolle, selektive Investitionen, Portfolio-Optimierung und die Stärkung der Marktführerschaft bei Flüssiggas, Schmierstoffen und Marketing seien dabei die Erfolgsfaktoren./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:55 / MEZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
