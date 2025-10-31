ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih;