Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
30.75CHF
0.56CHF
1.85 %
09:00:16
BRXC
31.10.2025 12:29:10
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
