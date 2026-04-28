Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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28.04.2026 19:03:31
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Auf dieser hätten Chef Wael Sawan und Finanzchefin Sinead Gorman klare Richtungsvorgaben gemacht, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze die Klarheit der Strategie des Öl- und Gaskonzerns./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.88 £
|
Abst. Kursziel*:
33.82%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
32.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.82%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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