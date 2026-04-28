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28.04.2026 19:03:31

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Auf dieser hätten Chef Wael Sawan und Finanzchefin Sinead Gorman klare Richtungsvorgaben gemacht, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze die Klarheit der Strategie des Öl- und Gaskonzerns./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.88 £ 		Abst. Kursziel*:
33.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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