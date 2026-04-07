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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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08.04.2026 09:26:40

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

Shell
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Sector Perform" belassen. Operativ zeige sich der Ölkonzern robust, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch angesichts des jüngsten Zwischenberichts. Der deutliche Aufbau des Betriebskapitals spiegele das derzeit beispiellose Umfeld wider./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
33.31 £ 		Abst. Kursziel*:
11.06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
33.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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