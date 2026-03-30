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secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

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30.03.2026
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31.03.2026 07:24:53

secunet Security Networks Buy

secunet Security Networks
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag von 25 Prozent zum historischen Durchschnitt gehandelt und biete damit ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
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175.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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