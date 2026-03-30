secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag von 25 Prozent zum historischen Durchschnitt gehandelt und biete damit ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
208.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
30.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.03.26
|EQS-News: secunet Security Networks veröffentlicht testierten Ge-schäftsbericht 2025 und bestätigt vorläufige Zahlen (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-News: secunet Security Networks publishes its audited 2025 an-nual report and confirms preliminary figures (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-Adhoc: secunet beschliesst neue Dividendenpolitik (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-Adhoc: secunet adopts new dividend policy (EQS Group)
|
17.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu secunet Security Networks AG
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.24
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|secunet Security Networks AG
|158.80
|2.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy
|07:21
|
Bernstein Research
ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|07:12
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|07:12
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Delivery Hero Buy
|07:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JENOPTIK Buy
|06:58
|
Barclays Capital
Südzucker Overweight
|06:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Givaudan Hold