Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Ford Motor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Air Liquide-Aktie. Quartalumsatz schrumpft leicht - Prognosen bestätigt
Ethereum erzielt im ersten Quartal Rekordwert bei Transaktionen
Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

13.82
CHF
0.02
CHF
0.14 %
09:02:42
BRXC
28.04.2026 07:28:19

SCHOTT Pharma Equal Weight

SCHOTT Pharma
13.82 CHF 0.14%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed, wie er am Montagnachmittag schrieb. Die Schweizer hob er auf "Overweight" und stufte Gerresheimer auf "Underweight" ab./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
15.04 € 		Abst. Kursziel*:
6.38%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
15.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.12%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:28 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
