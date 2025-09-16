Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.09.2025 10:53:40

Schaeffler Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Wachstumsziele die Prognosen übertroffen hätten, seien jene für die Profitabilität wie erwartet ausgefallen. Die Planung für den Free Cashflow habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG
UBS AG
4.20 €
Rating jetzt:
Neutral
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

