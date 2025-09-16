ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Wachstumsziele die Prognosen übertroffen hätten, seien jene für die Profitabilität wie erwartet ausgefallen. Die Planung für den Free Cashflow habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./edh/mf;