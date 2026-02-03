Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'464 0.4%  SPI 18'551 0.4%  Dow 49'408 1.1%  DAX 25'064 1.1%  Euro 0.9184 -0.1%  EStoxx50 6'065 1.0%  Gold 4'919 5.5%  Bitcoin 61'133 -0.4%  Dollar 0.7779 -0.2%  Öl 65.7 -1.0% 
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

209.10
CHF
-2.30
CHF
-1.09 %
09:55:05
SWX
03.02.2026 09:19:54

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
211.28 CHF -2.28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele des Labor- und Pharmazulieferers für 2026 implizierten eine Senkung der Konsensschätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda), schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Aktie eine Belastung, die jüngste Schwäche habe nach Zahlen von Wettbewerbern dies aber wohl schon vorweggenommen. Das positive Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz und Aussagen bezüglich einer wiederkehrenden Nachfrage dürften den Ausblick stützen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
230.40 € 		Abst. Kursziel*:
30.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
231.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.81%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

