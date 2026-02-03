LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele des Labor- und Pharmazulieferers für 2026 implizierten eine Senkung der Konsensschätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda), schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Aktie eine Belastung, die jüngste Schwäche habe nach Zahlen von Wettbewerbern dies aber wohl schon vorweggenommen. Das positive Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz und Aussagen bezüglich einer wiederkehrenden Nachfrage dürften den Ausblick stützen./ajx/ag;