Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele des Labor- und Pharmazulieferers für 2026 implizierten eine Senkung der Konsensschätzungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda), schrieb Charles Pitman-King am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Aktie eine Belastung, die jüngste Schwäche habe nach Zahlen von Wettbewerbern dies aber wohl schon vorweggenommen. Das positive Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz und Aussagen bezüglich einer wiederkehrenden Nachfrage dürften den Ausblick stützen./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
230.40 €
Abst. Kursziel*:
30.21%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
231.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.81%
Analyst Name::
Charles Pitman-King
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
|
02.02.26