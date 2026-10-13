Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad des Pharma und Laborzulieferers liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
256.40 €
|
Abst. Kursziel*:
17.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
259.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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