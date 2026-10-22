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22.10.2026 08:26:33

SAP SE Buy

SAP
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 205 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern für das dritte Quartal hätten die jüngst signalisierte positive Dynamik des Softwarekonzerns bestätigt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten dürften damit die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer kurzfristigen Kosteninflation im KI-Bereich etwas zerstreuen. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Margenprognosen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender SAP-Kurs >5 >10
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Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
210.75 € 		Abst. Kursziel*:
13.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
205.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
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08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP Neutral UBS AG
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