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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) habe sich im unsicheren Umfeld als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend im Resümee des Quartalsberichts. Der Fokus liege nun auf der Produkt-Roadmap der SAPPHIRE-Konferenz./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:50 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.