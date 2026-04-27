SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) habe sich im unsicheren Umfeld als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend im Resümee des Quartalsberichts. Der Fokus liege nun auf der Produkt-Roadmap der SAPPHIRE-Konferenz./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147.80 €
|
Abst. Kursziel*:
55.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.17%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:33
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:42
|SAP Overweight
|Barclays Capital
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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