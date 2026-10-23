SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 400 auf 375 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In absoluten Zahlen habe der Luftfahrt- und Rüstungskonzern im dritten Quartal einen starken Umsatz verzeichnet, schrieb Ken Herbert am Freitag. Die Aktie sei jedoch unter Druck geraten, da die Jahresziele nicht nach oben korrigiert worden seien. Er passte seine Prognosen an die höheren Investitionen an, betrachtet Safran allerdings weiterhin als attraktiv./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
375.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
273.70 €
|
Abst. Kursziel*:
37.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
273.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.01%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|248.50
|-10.51%
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