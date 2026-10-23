Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9243 -0.1%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 4’007 0.1%  Bitcoin 65’940 0.2%  Dollar 0.8242 -0.1%  Öl 115.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
ARYZTA-Aktie im Fokus: Sparmassnahmen in Deutschland - zwei Werke schliessen
Notenbank-Entscheide im Blick: Warum der US-Dollar zum Franken und Euro nachgibt
Alpine Select-Aktie: Im Oktober 2023 gestartetes Rückkaufprogramm abgeschlossen
Telekom-Aktie im Blick: BofA sieht Kurspotenzial trotz wachsendem SpaceX-Druck
Idorsia-Aktie: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

248.50
CHF
-29.20
CHF
-10.51 %
23.10.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 07:16:27

SAFRAN Outperform

SAFRAN
250.05 CHF -10.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 400 auf 375 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In absoluten Zahlen habe der Luftfahrt- und Rüstungskonzern im dritten Quartal einen starken Umsatz verzeichnet, schrieb Ken Herbert am Freitag. Die Aktie sei jedoch unter Druck geraten, da die Jahresziele nicht nach oben korrigiert worden seien. Er passte seine Prognosen an die höheren Investitionen an, betrachtet Safran allerdings weiterhin als attraktiv./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
375.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
273.70 € 		Abst. Kursziel*:
37.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
273.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.01%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.10.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen