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23.04.2026 08:00:52
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
275.60 €
|
Abst. Kursziel*:
45.14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
278.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.47%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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