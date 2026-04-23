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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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23.04.2026 08:00:52

SAFRAN Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien beibehalten worden./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
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RBC Capital Markets 		Kursziel:
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