SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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26.10.2026 10:23:37
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 398 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard passte seine Prognosen an die höheren Investitionen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns an, was sich in erster Linie auf den Free Cashflow auswirke, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
271.50 €
|
Abst. Kursziel*:
28.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
271.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.77%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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