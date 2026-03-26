Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 33,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Ryanair hält er für am besten durch Absicherungsgeschäfte stabilisiert./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.15 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.44 €
|
Abst. Kursziel*:
30.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.92%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
26.01.26