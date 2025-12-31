DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.83 EUR wert. Bei einem RWE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.469 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 156.99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.26 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56.99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 32.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch