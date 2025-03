RWE 31.81 CHF 0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sei der Geschäftsbericht wenig berauschend, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Donnerstag - auch angesichts vorheriger Kursgewinne. Die Essener sendeten aber strukturell positive Signale./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.