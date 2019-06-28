RTL 34.24 CHF 0.73% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Medienkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

