11.08.2025 10:23:40
RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Medienkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.27%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
