Rio Tinto 76.66 CHF -0.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7950 Pence belassen. Die Eisenerzproduktion sei etwas geringer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Bergbaukonzern bestätigt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.