Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
83.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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