Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7030 Pence belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns hätten den Erwartungen entsprochen und die Jahresprognose sei unverändert, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei Kostendruck spürbar, aber dieser sei unter Kontrolle./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.28 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.32%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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