Mittwochshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Um 12:08 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.38 Prozent auf 10’304.01 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.948 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 10’264.91 Punkte an der Kurstafel, nach 10’265.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’264.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’360.45 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.688 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Wert von 10’582.96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’446.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8’602.92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.55 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 6.70 Prozent auf 56.55 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4.49 Prozent auf 39.08 EUR), Antofagasta (+ 4.32 Prozent auf 41.25 GBP), Anglo American (+ 4.13 Prozent auf 40.59 GBP) und Rio Tinto (+ 3.23 Prozent auf 81.76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-2.39 Prozent auf 71.15 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2.09 Prozent auf 70.15 GBP), easyJet (-2.02 Prozent auf 3.53 GBP), Imperial Brands (-2.01 Prozent auf 27.75 GBP) und RELX (-1.75 Prozent auf 24.12 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’296’204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263.863 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch