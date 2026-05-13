Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’153 0.3%  SPI 18’614 0.2%  Dow 49’761 0.1%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9155 -0.1%  EStoxx50 5’830 0.4%  Gold 4’696 -0.4%  Bitcoin 63’402 0.9%  Dollar 0.7820 0.2%  Öl 107.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Adecco1213860Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Energy-Aktie
RTL-Aktie gibt ab: Stabiler Umsatz dank Streaming-Wachstum
Overweight für Deutsche Telekom-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
DocMorris schlägt CEPD im Machtkampf klar zurück - Aktie profitiert
Suche...
Plus500 Depot

Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100-Kursverlauf 13.05.2026 12:26:19

Mittwochshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Mittwochshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell

Heute zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

3i
25.22 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.38 Prozent auf 10’304.01 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.948 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 10’264.91 Punkte an der Kurstafel, nach 10’265.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’264.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’360.45 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.688 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Wert von 10’582.96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’446.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der FTSE 100 bei 8’602.92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.55 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’934.94 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Intertek (+ 6.70 Prozent auf 56.55 GBP), Metlen Energy Metals (+ 4.49 Prozent auf 39.08 EUR), Antofagasta (+ 4.32 Prozent auf 41.25 GBP), Anglo American (+ 4.13 Prozent auf 40.59 GBP) und Rio Tinto (+ 3.23 Prozent auf 81.76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-2.39 Prozent auf 71.15 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2.09 Prozent auf 70.15 GBP), easyJet (-2.02 Prozent auf 3.53 GBP), Imperial Brands (-2.01 Prozent auf 27.75 GBP) und RELX (-1.75 Prozent auf 24.12 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’296’204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 263.863 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!