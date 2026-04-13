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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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13.04.2026 10:09:36

Rio Tinto Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Waffenstillstand im Iran-Krieg sorge für etwas Erleichterung in der Rohstoffbranche, schrieb Matt Greene am Freitag. Er passte seine Schätzungen an aktuelle Prognosen für die Rohstoffpreise und Währungsentwicklungen an./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
76.00 £
Rating jetzt:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
73.35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Matt Greene 		KGV*:
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20.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
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