Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020
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04.05.2026 15:44:34
NEL-Aktie gefragt - Plug Power tiefer: Das sorgt für Bewegung im Wasserstoffsektor
Die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten NEL ASA verzeichnete zuletzt deutliche Kursgewinne und setzt damit ein Ausrufezeichen im volatilen Wasserstoffsektor.
• US-Konkurrent Plug Power zeigt Schwächephase vor den anstehenden Quartalszahlen
• Branche blickt gespannt auf den kommerziellen Launch neuer Elektrolyse-Lösungen
NEL ASA: Technologischer Meilenstein sorgt für Auftrieb
Die Aktie von NEL ASA befindet sich aktuell in einem deutlichen Aufwind. Getragen wird die positive Stimmung primär durch die Ankündigung des Unternehmens, am 6. Mai 2026 eine neue druckbeaufschlagte Alkaline-Plattform kommerziell einzuführen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens gegenüber den Kapitalmarktexperten verspricht sich das Management von dieser Innovation eine signifikante Senkung der Investitionskosten um 40 bis 60 Prozent. Diese Effizienzsteigerung wird am Markt als essenzieller Schritt gewertet, um die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff gegenüber fossilen Alternativen massiv zu erhöhen. Trotz der jüngsten operativen Herausforderungen - im ersten Quartal 2026 brach der Auftragseingang um 73 Prozent auf 85 Millionen Norwegische Kronen ein - stützten zuletzt auch Insiderkäufe das Vertrauen der Anleger. So erwarb der Aufsichtsratsvorsitzende des norwegischen Konzerns ein Paket von 100.000 Aktien, was in der Regel als starkes Signal für eine interne Unterbewertung interpretiert wird. Zudem konnte ein neuer Auftrag aus den USA im Volumen von sieben Millionen US-Dollar die Sorgen um eine anhaltende Auftragsflaute zumindest teilweise mildern. Die hohe Liquiditätsposition von 1,44 Milliarden Norwegischen Kronen verschafft dem Unternehmen zudem den nötigen Spielraum für die laufende Transformation.
Plug Power und das US-Marktumfeld
Ein gänzlich anderes Bild zeichnete sich zum Wochenstart in den USA für den Branchenriesen Plug Power ab. Marktbeobachter führen dies auf die abwartende Haltung der Investoren vor den am 11. Mai erwarteten Q1-Finanzergebnissen zurück. Obwohl das Unternehmen unter der Führung des neuen CEOs José Luis Crespo die operative Wende vorantreibt und im vergangenen Jahr bereits eine positive Bruttomarge erzielen konnte, bleibt die Skepsis hinsichtlich der zeitnahen Erreichung eines positiven EBITDA bestehen. Die Divergenz zwischen den Kursentwicklungen verdeutlicht die aktuelle Fragilität des Wasserstoffsegments. Während technologische News bei NEL ASA kurzfristige Euphorie auslösen, lasten bei Plug Power die makroökonomischen Unsicherheiten und der hohe Kapitalbedarf schwer auf der Bewertung. Dennoch bleibt der gesamte Sektor eng korreliert; positive Nachrichten eines Einzelwertes können oft als Katalysator für die gesamte Branche fungieren, sofern die fundamentalen Daten die Hoffnung auf eine globale Markterholung stützen.
Aktuelle Kursreaktion und Marktanalyse
Am Montag notiert die Aktie von NEL ASA in Oslo zeitweise 13,68 Prozent höher bei 3,38 NOK. Im Gegensatz dazu verliert die Aktie von Plug Power im NASDAQ-Handel zeitweise 1,61 Prozent und wurde zuletzt bei rund 3,16 US-Dollar gehandelt. Der gesamte Wasserstoffsektor bleibt somit ein Schauplatz extremer Volatilität, wobei die Kursbewegungen stark von politischen Rahmenbedingungen und dem Fortschritt beim Aufbau des europäischen Wasserstoff-Kernnetzes abhängen.
Fazit für Anleger
Die jüngste Kursrally bei NEL ASA könnte ein Indiz für eine Bodenbildung im Sektor sein, sofern der Plattform-Launch am 6. Mai die erhofften Anschlussaufträge generieren dürfte. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass die fundamentale Lage aufgrund der eingebrochenen Auftragsbestände weiterhin fragil bleiben dürfte. Ein Übergreifen der positiven Dynamik auf Plug Power könnte erst bei Vorlage überzeugender Quartalszahlen eintreten. Insgesamt dürfte die Volatilität im Wasserstoffbereich hoch bleiben, weshalb eine Diversifikation innerhalb des Sektors für risikobewusste Investoren ratsam erscheinen könnte.
Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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