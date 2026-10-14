Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" und das Kursziel auf 7700 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das dritte Quartal seien bei Eisenerz und Bauxit besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei es wieder ein solider Produktionsbericht des Bergbaukonzerns gewesen./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|76.17
|-0.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:33
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|08:28
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|08:21
|
Bernstein Research
Givaudan Underperform
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Iberdrola Hold
|08:20
|
Jefferies & Company Inc.
ASML NV Hold
|08:02
|
JP Morgan Chase & Co.
International Consolidated Airlines Overweight
|08:02
|
JP Morgan Chase & Co.
easyJet Neutral