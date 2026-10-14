Rio Tinto 76.27 CHF -0.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" und das Kursziel auf 7700 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das dritte Quartal seien bei Eisenerz und Bauxit besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei es wieder ein solider Produktionsbericht des Bergbaukonzerns gewesen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.