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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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14.10.2026 08:28:20

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" und das Kursziel auf 7700 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das dritte Quartal seien bei Eisenerz und Bauxit besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei es wieder ein solider Produktionsbericht des Bergbaukonzerns gewesen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
82.23 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69.26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
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08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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