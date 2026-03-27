Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 205 auf 182 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr lange Zeit favorisierter Luxusgüterwert vereine eine überdurchschnittliche Entwicklung im Schmuckbereich mit der besten Strategieumsetzung, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Trotz der weiter guten Entwicklung im Schmuckbereich, Erholungssignalen bei Uhren und der pausierenden Rekordrally des Goldpreises sei die Aktie zuletzt vom Abwärtssog der Branche in einem unsicheren Umfeld erfasst worden. Doch die anstehenden Quartalszahlen sollten die Qualitäten der Schweizer wieder in den Fokus rücken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
182.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
33.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
137.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.13%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
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