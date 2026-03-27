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30.03.2026 11:18:47

Richemont Buy

Richemont
137.74 CHF -0.23%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 205 auf 182 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr lange Zeit favorisierter Luxusgüterwert vereine eine überdurchschnittliche Entwicklung im Schmuckbereich mit der besten Strategieumsetzung, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Trotz der weiter guten Entwicklung im Schmuckbereich, Erholungssignalen bei Uhren und der pausierenden Rekordrally des Goldpreises sei die Aktie zuletzt vom Abwärtssog der Branche in einem unsicheren Umfeld erfasst worden. Doch die anstehenden Quartalszahlen sollten die Qualitäten der Schweizer wieder in den Fokus rücken./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Richemont-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Richemont-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
182.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
136.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
33.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
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