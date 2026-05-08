FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit./rob/tih/gl;