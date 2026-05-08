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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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08.05.2026 13:33:11

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2’100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’250.00 € 		Abst. Kursziel*:
68.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’243.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.86%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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