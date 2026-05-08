Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten eine breit angelegte Margenverbesserung aufgezeigt und dies in allen wachsenden Geschäftsbereichen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein Indiz, dass bei der Ausführung von Aufträgen keine Probleme vorliegen. Der Abverkauf in den Aktien sei am Berichtstag nicht gerechtfertigt gewesen und biete Anlegern eine Einstiegsgelegenheit./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’250.00 €
|
Abst. Kursziel*:
68.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’243.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.86%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
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|12:46
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
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|Bernstein Research
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
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