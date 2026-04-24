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RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

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24.04.2026 10:10:52

RELX Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Anbieter von datenbasierter Analysen und Fachinformationen habe ein Bild beständigen und sichtbaren Wachstums vermittelt, auch wenn es keine nennenswerten Neuigkeiten gegeben habe, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Update während der Hauptversammlung sei zahlenmäßig aber wie üblich aber insgesamt eher mager ausgefallen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
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10:10 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RELX Outperform Bernstein Research
21.04.26 RELX Overweight Barclays Capital
17.03.26 RELX Overweight Barclays Capital
19.02.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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