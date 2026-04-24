RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Anbieter von datenbasierter Analysen und Fachinformationen habe ein Bild beständigen und sichtbaren Wachstums vermittelt, auch wenn es keine nennenswerten Neuigkeiten gegeben habe, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Update während der Hauptversammlung sei zahlenmäßig aber wie üblich aber insgesamt eher mager ausgefallen./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
23.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
22.04.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
21.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|10:10
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28.00
|-0.55%
Aktuelle Aktienanalysen
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Barclays Capital
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SMA Solar Hold
|10:25
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight
|10:17
|
Deutsche Bank AG
Saint-Gobain Hold