NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Juli-Daten zum E-Rezept und App-Nutzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die beiden Versandapotheken Docmorris und Redcare hätten im Monatsvergleich starke Zuwächse verzeichnet, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er führt dies vor allem auf verstärktes Marketing zurück, insbesondere angesichts des jüngsten Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Gewährung von Boni oder Gutscheinen beim Einlösen eines E-Rezepts./ck/tih;