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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

573.50
CHF
4.00
CHF
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07.04.2026
SWX
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08.04.2026 07:35:58

RATIONAL Outperform

RATIONAL
586.12 CHF 0.64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von Rational von 1100 auf 1035 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal reduzierte Analyst Philippe Lorrain seine Schätzungen für den Großküchenausrüster. Die Aktie bleibt für ihn aber eine klare Anlageempfehlung, da sie in typischen Auf- und Abschwungphasen mit Defensivqualitäten glänze und über eine starke Wettbewerbsposition mit hohen Markteintrittsbarrieren verfüge. Zudem könnten Anleger mit Rational auf positive langfristige Trends in der Gastronomie setzen, schrieb Lorrain am Dienstag. Obendrein sei die Bilanz solide und die Finanzkennzahlen seien stark./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’035.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
634.50 € 		Abst. Kursziel*:
63.12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
663.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.99%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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