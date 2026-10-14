PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen dürfte stärker abgeschnitten haben als im Vorquartal, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Allerdings dürfte das Augenmerk der Anleger vor allem auf dem Vertrauen in die Erreichung der auf das letzte Jahresviertel gewichteten Unternehmensprognose sowie auf dem zunehmend deutlicher werdenden Wachstumsprofil für 2027 liegen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.34 €
|
Abst. Kursziel*:
53.16%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
30.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.27%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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14.10.26
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13.10.26
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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