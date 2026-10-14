NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen dürfte stärker abgeschnitten haben als im Vorquartal, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Allerdings dürfte das Augenmerk der Anleger vor allem auf dem Vertrauen in die Erreichung der auf das letzte Jahresviertel gewichteten Unternehmensprognose sowie auf dem zunehmend deutlicher werdenden Wachstumsprofil für 2027 liegen./rob/la/he;