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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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14.10.2026
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14.10.2026 22:42:39

PVA TePla Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla vor Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen dürfte stärker abgeschnitten haben als im Vorquartal, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Allerdings dürfte das Augenmerk der Anleger vor allem auf dem Vertrauen in die Erreichung der auf das letzte Jahresviertel gewichteten Unternehmensprognose sowie auf dem zunehmend deutlicher werdenden Wachstumsprofil für 2027 liegen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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