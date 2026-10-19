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21.10.2026 13:39:01

Porsche Automobil Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Da Volkswagen für 2026 eine Marge von maximal einem Prozent erwarte, sehe er ein deutliches Dividendenrisiko bei der VW-Holding für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Hold
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Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
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20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
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