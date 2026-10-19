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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Da Volkswagen für 2026 eine Marge von maximal einem Prozent erwarte, sehe er ein deutliches Dividendenrisiko bei der VW-Holding für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.