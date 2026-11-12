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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

22.24
CHF
-0.52
CHF
-2.28 %
17:30:01
SWX
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12.11.2026 16:40:22

Porsche Automobil Halten

Porsche Automobil
22.96 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Porsche Automobil-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Porsche Automobil-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
24.60 € 		Abst. Kursziel*:
5.69%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
24.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.61%
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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