Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
22.24CHF
-0.52CHF
-2.28 %
17:30:01
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12.11.2026 16:40:22
Porsche Automobil Halten
Porsche Automobil
22.96 CHF -1.20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Halten
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
24.60 €
|
Abst. Kursziel*:
5.69%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
24.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.61%
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|16:40
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|DZ BANK
|11.11.26
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|Deutsche Bank AG
|21.10.26
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|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:40
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|DZ BANK
|21.10.26
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|01.09.26
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|Porsche Automobil Holding SE
|22.63
|-0.57%
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