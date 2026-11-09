Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
23.19CHF
0.55CHF
2.43 %
10:20:47
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11.11.2026 08:45:43
Porsche Automobil Buy
Porsche Automobil
23.36 CHF -1.50%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion die Erwartungen an die Holding etwas an nach deren Neunmonatszahlen./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.60 €
|
Abst. Kursziel*:
60.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.70%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
10.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwäche in Autobranche zieht VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen (AWP)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|23.28
|2.83%
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|09:10
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