ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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20.05.2026 07:16:00
ams-OSRAM-Aktie im Blick: Restrukturierung der Schuldenlast senkt Zinskosten
Der Sensorenhersteller ams-OSRAM hat mit der Restrukturierung seiner Schuldenlast die Zinskosten deutlich gesenkt.
Die ausgegebenen Schuldverschreibungen sind im Jahr 2032 fällig und tragen einen Coupon von 7,25 Prozent, teilten die Österreicher am Dienstagabend mit und sprechen von einem "aufgestockten" Angebot. Noch am Vortag war in einer Mitteilung von 700 Millionen Euro die Rede, die aufgenommen werden sollten.
Mit dem Geld würden andere Anleihen getilgt, die ein deutlich höhere Zinslast tragen, hiess es weiter. Konkret geht es um Dollar-Anleihe über 750 Millionen mit einem Coupon von 12,5 Prozent und eine Euro-Anleihe (1,025 Milliarden) zu 10,5 Prozent. Die jährlichen Zinszahlungen sinken so um 40 Millionen Euro, hiess es.
Die Transaktion untermaure den Weg von ams-OSRAM zu einem positiven Free Cashflow ab dem Geschäftsjahr 2027. Und das vor Erlösen aus Desinvestitionen, erklärte Finanzchef Rainer Irle.
ra/
Premstätten (awp)
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