Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 116 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach einem zweiten Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisschätzungen an und rollte die Bewertungsbasis komplett auf 2027 nach vorn. Vom Kapitalmarkttag am 19. November erwartet er aktuelle Ziele für die Spitzenumsätze von Medikamenten sowie für die mittelfristige Entwicklung./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
130.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
128.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
128.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.23%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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