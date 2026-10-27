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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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28.10.2026 12:06:19

Novartis Neutral

Novartis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 116 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hob am Dienstagabend nach einem zweiten Blick auf den Quartalsbericht seine Ergebnisschätzungen an und rollte die Bewertungsbasis komplett auf 2027 nach vorn. Vom Kapitalmarkttag am 19. November erwartet er aktuelle Ziele für die Spitzenumsätze von Medikamenten sowie für die mittelfristige Entwicklung./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
128.66 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
128.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.23%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
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