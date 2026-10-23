Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
128.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.34%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
126.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.51%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
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|Novartis-Aktie: Positive Daten zu Remibrutinib bei MS vorgelegt (AWP)
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23.10.26
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23.10.26
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -2- (Dow Jones)
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|Press Release: Novartis remibrutinib delivered -3- (Dow Jones)
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23.10.26
|Press Release: Novartis remibrutinib delivered comprehensive disease control in Phase III RMS trials, with proven, robust safety profile (Dow Jones)
|
23.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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23.10.26
|Novartis-Aktie in Rot: Kisqali verlängert Leben bei frühem Brustkrebs (AWP)
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23.10.26
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