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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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23.10.2026
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26.10.2026 07:32:08

Novartis Equal Weight

Novartis
126.91 CHF -1.08%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 130 auf 125 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Remibrutinib habe in den beiden wichtigsten Wirksamkeitsaspekten der MS-Studie etwas unter seinen Erwartungen gelegen, und wohl auch unter jenen der Anleger, schrieb James Gordon am Sonntag. Die Aktien dürften am Montag etwas enttäuschen, nachdem sie zuletzt wohl in Erwartung guter Daten "outperformt" hätten./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
125.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
128.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.34%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
126.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.51%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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