NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Das enttäuschende Mengenwachstum (RIG) und der für das zweite Halbjahr angekündigte deutliche Margenrückgang gegenüber der ersten Hälfte dürften die Aktie des Lebensmittelkonzerns belasten, schrieb David Hayes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/la;