NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/;