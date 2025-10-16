Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.10.2025 16:52:54

Nestlé Sector Perform

Nestlé
83.23 CHF 9.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begrüßt es, dass der Nahrungsmittelkonzern im Mengenwachstum nun die oberste Priorität sieht. Dies schrieb er am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Nestle müsse aber weiter daran arbeiten, die ambitionierten Pläne umzusetzen./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
83.15 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.38%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83.23 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.48%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

