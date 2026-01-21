Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
73.27CHF
-0.67CHF
-0.91 %
13:02:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 11:43:27
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Sollte sich die Verunreinigung von Nestle-Milchpulver für Kleinkinder als Grund für den Tod eines Kindes herausstellen, bekomme das Produkt starken Gegenwind, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es drohten in diesem Fall erhebliche Umsatzeinbußen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73.22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73.21 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.54%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI mittags in Rot (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
06:00
|Nestlé chief blames Trump for company going quiet on sustainability (Financial Times)
|
20.01.26
|SIX-Handel SPI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Verluste in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)