Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Nestle hätten sich die Preise stark entwickelt, die Volumina seien hingegen leicht zurückgegangen./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
79.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
78.74 CHF
Abst. Kursziel*:
0.33%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
78.46 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
0.69%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
29.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
29.12.25
|Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
29.12.25