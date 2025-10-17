Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war./edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
