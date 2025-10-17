Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'512.9 -1.5%  SPI 17'195 -1.5%  Dow 45'952 -0.7%  DAX 23'736 -2.2%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5'565 -1.5%  Gold 4'334 0.2%  Bitcoin 83'441 -2.5%  Dollar 0.7892 -0.4%  Öl 60.7 -0.6% 
Nestlé Aktie

82.46
CHF
-0.75
CHF
-0.90 %
09:44:25
SWX
17.10.2025 08:27:57

Nestlé Hold

Nestlé
82.82 CHF -0.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

