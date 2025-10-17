Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 81 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein besser als befürchtet ausgefallenes reales internes Wachstum (RIG) im dritten Quartal, ein bestätigtes Margenziel für 2025 und die Dividendenzusage hätten ausgereicht, um die Anleger zu begeistern, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nahrungsmittelkonzern strebe nach mehr Wettbewerbsfähigkeit und mache dabei allmählich Fortschritte./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
81.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
83.21 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
82.82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.20%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Anleger risikofreudig - SMI profitiert von Nestle (Dow Jones)
|
16.10.25
|Börse Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.25