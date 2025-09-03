Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

74.90
CHF
-0.03
CHF
-0.04 %
12:24:18
SWX
03.09.2025 10:23:22

Nestlé Hold

Nestlé
74.89 CHF -0.61%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74.73 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74.89 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.16%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:23 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Nestlé Add Baader Bank
02.09.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
