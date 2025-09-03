Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.90CHF
-0.03CHF
-0.04 %
12:24:18
SWX
03.09.2025 10:23:22
Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
81.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
74.73 CHF
Abst. Kursziel*:
8.39%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
74.89 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
8.16%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
10:02
|SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nestlé-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
02.09.25
|Nestlé: Wie die Affäre des Chefs den weltgrössten Nahrungsmittelkonzern in die Bredouille bringt (Spiegel Online)
02.09.25
|Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen (finanzen.ch)
02.09.25
|Aktien Schweiz schliessen leichter - CEO-Abgang belastet Nestle (Dow Jones)
02.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:23
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
